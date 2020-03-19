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Общество
Сюжеты: Новый коронавирус, Полезные советы

Коронавирус в Кыргызстане. Как не сойти с ума на фоне новостей о пандемии

В связи с первыми случаями заражения коронавирусом в Кыргызстане, которые зафиксировали в Сузакском районе Джалал-Абадской области, граждане начали паниковать.

В потоке информации, в том числе фейковой, трудно не поддаться общей истерии. Ситуация может отразиться и на психическом состоянии кыргызстанцев, особенно тех, кто уже страдает расстройствами. 

Редакция 24.kg поговорила с психологом Ильдаром Акбутиным, который рассказал, как справиться со стрессом на фоне пандемии коронавируса.

1
Посмотреть страху в глаза

Для того чтобы избавиться от страха, бывает достаточно заглянуть ему в глаза. Как, например, в темной комнате нам видится и пугает силуэт человека. Но если включить свет, то мы убеждаемся, что это вешалка, и страх тут же пропадает. Так и в случае с паникой от пандемии, достаточно получить больше информации и часть страха уходит.

2
Слушать экспертов

Рассуждать здраво и слушать экспертов, а не паникеров и блогеров. В незащищенном информационном пространстве паника легко распространяется провокаторами, которым она может быть очень выгодна.

Испуганными людьми легче манипулировать и управлять.

Поэтому второй шаг — это ограничить общение и контакты с тревожащими вас факторами, будь то соцсети или конкретные люди.

3
Объективно оценить степень угрозы

Страх — нормальная реакция на потенциальную угрозу. Разница лишь в том, как мы оцениваем его и как с ним справляемся. Клиенты, которые обращаются с подобным запросом, были травмированы в детстве, и поэтому не способны объективно оценивать степень риска и у них не получается самостоятельно справляться с тревогой.

Эта тревожность исторически обусловлена последней большой войной, событиями 90-х годов, а также революциями последних десятилетий.

Важно признать, что бояться — нормально, когда есть реальная угроза.

Но нужно объективно оценивать степень угрозы. Для этого есть достаточное количество экспертов-вирусологов, психологов, экономистов.

4
Навести порядок

Некоторые российские психологи советуют заняться ревизией своих домашних вещей. Начать предлагают с запасов продуктов, проверить не испортились ли они. Следующий шаг — разбор шкафов, ящиков с косметикой и бижутерией. Не стоит забывать и про мобильный телефон, рассортируйте контакты и фотографии.

Перестановка в вашем жилище тоже поможет расслабиться.

5
Сделать карту желаний

Она помогает упорядочить мысли, сформулировать свои желания и визуализировать их. К тому же это универсальный предмет декора, который впишется в любой интерьер. Самое главное — почаще на нее смотреть.

Загадывать можно что угодно: купить машину, выучить язык, завести собаку, встретить свою любовь.

При этом важно, чтобы мечты были конкретными, реалистичными и выполнимыми. А самое главное — они должны касаться только вас.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147094/
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