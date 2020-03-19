Пандемия коронавируса: мифы и ложные представления о заболевании

Всемирная организация здравоохранения представила рекомендации для населения в связи c распространением нового коронавируса (2019-nCoV).

Отмечается, что передача вирусного возбудителя COVID‑19 происходит в районах с жарким влажным климатом. Но пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить новый коронавирус (2019-nCoV).

«Горячая ванна также не поможет против новой коронавирусной инфекции. Однако она не передается через укусы комаров», — говорится в сообщении.

Кроме того, в организации представили ответы на основные вопросы о коронавирусе.