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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Отпустить заключенных из тюрем предлагает юрист

Выпустить заключенных некоторых категорий из СИЗО и тюрем страны призывает юрист Замир Жоошев. Публикацию об этом он разместил в социальной сети Facebook.

По его словам, правительство и Верховный суд Кыргызстана должны рассмотреть вопрос освобождения из следственных изоляторов путем изменения меры пресечения на домашний арест, залог и подписку о невыезде заключенных, страдающих различными заболеваниями.

«Также необходимо отпустить тех граждан, у которых уголовные дела находятся на стадии расследования или судебного разбирательства, то есть в отношении которых отсутствуют или не вступили в силу обвинительные проговоры», — отметил адвокат.

Замир Жоошев подчеркнул, что в медико-санитарных частях СИЗО и колоний наблюдается катастрофическая нехватка лекарств.

В тюрьмах отсутствуют препараты от ОРВИ (гриппа), а качество медицинских услуг на плачевно низком уровне.

«В силу плотнозаселенности тюрем и СИЗО Кыргызстана очень высок риск массового заражения коронавирусом заключенных», — сказал он.

Замир Жоошев, отвечая на вопросы 24.kg, рассказал, что парламент должен путем амнистии выпустить определенные категории осужденных, но не всех.

«В Иране большое количество жертв коронавируса. Это обстоятельство подтолкнуло их к такому решению. Но нам не надо ждать, когда массы будут заражены. Лучше предотвратить, не ожидая массовых заражений вирусом», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146908/
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