Коронавирус в Кыргызстане. Отпустить заключенных из тюрем предлагает юрист

Выпустить заключенных некоторых категорий из СИЗО и тюрем страны призывает юрист Замир Жоошев. Публикацию об этом он разместил в социальной сети Facebook.

По его словам, правительство и Верховный суд Кыргызстана должны рассмотреть вопрос освобождения из следственных изоляторов путем изменения меры пресечения на домашний арест, залог и подписку о невыезде заключенных, страдающих различными заболеваниями.

«Также необходимо отпустить тех граждан, у которых уголовные дела находятся на стадии расследования или судебного разбирательства, то есть в отношении которых отсутствуют или не вступили в силу обвинительные проговоры», — отметил адвокат.