В Баткене восемь человек, прибывших из Саудовской Аравии, помещены в обсервацию. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства Баткенской области.

По ее данным, в больнице на карантине находятся семь человек из Баткенского района и один — из Кадамджайского.

«У них взяты анализы на коронавирус. У всех восьми граждан состояние стабильное, признаков заболевания нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Баткенской области дефицита на продукты питания, лекарства и медицинские принадлежности нет. Все массовые мероприятия приостановлены.