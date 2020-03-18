ЧС в Сузаке. Местные власти призвали население соблюдать правила карантина

Повода для беспокойства граждан в связи с выявлением коронавируса в Сузакском районе нет. Об этом в своем видеообращении заявил аким района Эрмекбай Омошев.

По его словам, во время карантина необходимо соблюдать гигиену.

«На сегодня, по подтвержденным данным, три человека заражены коронавирусом. Объявлены карантин и режим чрезвычайной ситуации. Повода для беспокойства нет. Мы просим соблюдать гигиену. Даст бог, мы победим. Запасы продуктов имеются. Мы просим соблюдать правила и условия карантина», — сказал Эрмекбай Омошев.

Сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.