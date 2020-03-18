В Алматы и Нур-Султан введены войска: помогают в борьбе с коронавирусом

В связи с пандемией коронавируса и фактами заражения казахстанцев новым вирусом Вооруженные силы республики провели комплекс мероприятий заблаговременной подготовки и приступили к выполнению поставленных задач. Усилена охрана особо важных государственных и военных объектов. Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и полиции примут участие в патрулировании в целях обеспечения общественного порядка в Алматы и Нур-Султане. Об этом сообщает Министерство обороны РК.

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По периметру карантинных зон, на узловых пунктах и развязках Нур-Султана и Алматы военнослужащие десантно-штурмовых войск и миротворческого полка будут круглосуточно задействованы на блок-постах.

Сформированы отряды для специальной обработки территорий и объектов, представляющих опасность заражения. Приведены в готовность номер один автомобильные разливочные станции с необходимым запасом реагентов для дезинфекции. Для обработки локальных объектов планируется применять индивидуальные дегазационные комплекты.

Отдельное внимание уделено готовности подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Будут продолжены ранее начатые мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических мер и безопасности самих военнослужащих как в пунктах постоянной дислокации, так и в местах несения дежурств и выполнения задач.

С завтрашнего дня, 19 марта, напомним, в Алматы и Нур-Султане вводится карантин. Въезд и выезд из городов ограничат, как и работу общественного городского транспорта. Некоторые виды перевозок будут полностью остановлены. Также власти собираются закрыть все магазины, за исключением продуктовых и аптек. Рестораны и кафе будут работать только на доставку.

Сегодня глава Минздрава Кыргызстана сообщил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом. Все три человека — жители Сузака, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии.