Еще один кыргызстанец инфицирован коронавирусом. Он в Эмиратах

У кыргызстанца в ОАЭ выявили коронавирус. Об этом сообщило национальное новостное издание страны thenational.ae.

По его данным, 17 марта в ОАЭ зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса.

«В списке новых заразившихся граждане Кыргызстана, Сербии, Италии, Нидерландов, Австралии, Германии, США, Греции, России, Украины, Бангладеш, Великобритании и Испании», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения страны подтвердило общее количество зараженных в ОАЭ — 113.

Уточняется, что анализы дали положительный результат на вирус. На данный момент все пациенты получают лечение в Эмиратах.

«Все они ранее контактировали с людьми, у которых был выявлен коронавирус», — заключило издание.

В МИД КР сообщили, что уточняют информацию.

Добавим, что сегодня Минздрав КР заявил, что три случая заражения коронавирусом в Кыргызстане зафиксированы в Джалал-Абадской области.