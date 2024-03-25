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Техноблог

В Объединенных Арабских Эмиратах появится первый киберспортивный остров

Компания True Gamers, занимающаяся развитием международной сети киберспортивных клубов, намерена купить остров рядом с Абу-Даби для создания первого в мире объекта, посвященного киберспорту, — eSports Island. Об этом сообщили в организации.

СМИ
Фото СМИ. В ОАЭ появится первый киберспортивный остров

В реализацию проекта вовлечены известные киберспортивные организации, включая Team Spirit, Virtus.pro и Team BetBoom, а предполагаемые инвестиции в проект превышают $280 миллионов. На территории острова планируется размещение тренировочных баз, гостиницы, бизнес-центра «Цифровая башня» и арены для масштабных мероприятий. По оценкам True Gamers, проект достигнет самоокупаемости в течение десяти лет.

Компания привлекла внимание значительного числа крупных партнеров, однако конкретные имена пока не разглашаются. Инвестиции будут направлены на всеобъемлющее создание объекта, начиная с приобретения острова и заканчивая строительством инфраструктуры и внедрением уникальных возможностей, таких как заселение в отель с использованием парашютного прыжка, как в игре PUBG.

Представители True Gamers отмечают, что данный проект является одним из крупнейших в сфере развлекательной индустрии среди российских предприятий и соответствует прогнозам компании относительно роста игровой индустрии в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/289710/
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