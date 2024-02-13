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Власть

Правителя Дубая пригласили посетить Кыргызстан с визитом

Президент Садыр Жапаров встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая Мухаммадом бин Рашид Аль Мактумом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, представляющие взаимный интерес.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Садыр Жапаров с правителем Дубая
Мухаммад бин Рашид Аль Мактум приветствовал участие Садыра Жапарова во Всемирном правительственном саммите и выразил уверенность в том, что его визит в ОАЭ и достигнутые договоренности придадут новый импульс дальнейшему укреплению дружественных отношений между странами.

Президент отметил активизацию торгово-экономического взаимодействия между КР и ОАЭ.

В завершение встречи Садыр Жапаров пригласил Мухаммада бин Рашид Аль Мактума посетить Кыргызстан с официальным визитом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286647/
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