Правителя Дубая пригласили посетить Кыргызстан с визитом

Президент Садыр Жапаров встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая Мухаммадом бин Рашид Аль Мактумом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Обсуждены вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, представляющие взаимный интерес.
Президент отметил активизацию торгово-экономического взаимодействия между КР и ОАЭ.
В завершение встречи Садыр Жапаров пригласил Мухаммада бин Рашид Аль Мактума посетить Кыргызстан с официальным визитом.