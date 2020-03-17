Суд по Историческому музею. Как проводили экспертизу стоимости материалов

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

В суде в качестве свидетеля допросили эксперта ОсОО «Кыргызэкспертиза» при Торгово-промышленной палате КР Эмильбека Асаналиева. Он рассказал, что 26 июня 2018 года сотрудники ТПП выехали на рынки Бишкека. Они провели экспертизу аналогичных товаров, которые поставила немецкая компания для реконструкции Исторического музея.

«Мы провели устный опрос, рассматривали расходные материалы. В связи с отсутствием некоторых товаров по заявленному списку мы не смогли их оценить. Мы смотрели товары китайских и российских производителей», — сказал Эмильбек Асаналиев.

Защита поинтересовалась, имели ли специалисты ОсОО «Кыргызэкспертиза» полномочия проводить такие мероприятия. «В законе о Торгово-промышленной палате говорится, что существует только три вида экспертизы: качество, количество и комплекция товаров. Как проверяли вы? Имели ли полномочия?» — спросил адвокат Марат Эшперов.

Эксперт ОсОО не смог ответить на этот вопрос.

Напомним, что в июле 2018-го Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.