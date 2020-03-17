Цены на базарах, подростки в клубах, мэр с инспекцией. В Бишкеке прошел рейд

На всех контейнерах, в которых торгуют товарами первой необходимости и продуктами питания, расположенных на рынках Бишкека, должны вывесить копию постановления антимонопольного агентства об установлении розничных и оптовых цен. Об этом во время рейда по торговым точкам заявил мэр столицы Азиз Суракматов.
Кроме того, по его словам, продавцы должны будут установить ценники, чтобы избежать возможных манипуляций с ценами.
«Нам поступают сигналы, что во время проверки продавцы говорят одну стоимость, а покупателям — другие цены. Надо такие вещи пресекать», — обратился мэр к руководителю рынка «Дордой Фуд» Эркину Салымбекову.
Градоначальник добавил, что некоторые контейнеры были закрыты, а в других не было продавцов.
Азиз Суракматов предположил, что торговцы ушли, узнав о проверке.
Чиновник отметил, что в случае нарушения приказа антимонопольного агентства продавца в первый раз ждет штраф (1 тысяча сомов для физического лица и 5 тысяч сомов для юридического), а за повторное — вплоть до уголовной ответственности.
Как отметил начальник управления ГСБЭП по Бишкеку Нурлан Казабеков, наказание предусмотрено статьей 216 «Монополистические действия и ограничение конкуренции» УК КР.
Сейчас Финпол проводит досудебное расследование по нескольким фактам. Один из них был зафиксирован во время рейда на Маслосырбазе.
провели контрольную закупку, которая подтвердила завышение цены на муку, которую продавали по 1,7 тысячи сомов за мешок. Во время проверки сотрудники ГСБЭП сличали номера купюр.
«После завершения досудебной проверки материалы будут переданы в судебные органы», — отметил Нурлан Казабеков.
Он добавил, что совместно с райадминистрациями ежедневно проводятся рейды и разъяснительные работы с продавцами.
Эркин Салымбеков сообщил, что администрация рынка «Дордой Фуд» сама проводит регулярный мониторинг цен.
«Обходим три раза в день каждую торговую точку с продуктами первой необходимости. Принудительно заставляем снизить цены, если есть завышение. Вчера был случай, что за мешок муки просили 1,7 тысячи сомов. Мы переговорили с продавцом и потом контролировали целый день», — сказал он.
В свою очередь продавцы пожаловались журналистам, что цены диктуют фирмы-поставщики.
«Они поднимают цены, ссылаясь на рост доллара. Почему их не контролируют» — возмутились они.
Рейды также проходят по компьютерным клубам.
Директор одного из них, куда нагрянули с проверкой, Нурбек Абдыгулов отметил, что пока заведение не получило никакого официального уведомления о закрытии. Напомним, что вчера на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения и распространения коронавируса в Кыргызстане стало известно, что в целях профилактики будут временно закрыты кинотеатры, ночные и компьютерные клубы, зоны питания и игровые площадки для детей в торгово-развлекательных центрах.
Азиз Суракматов, увидев среди посетителей школьника, отчитал его за то, что не сидит дома.
Начальник ГУВД Бишкека Канат Жумагазиев добавил, что в случае обнаружения подростка, в клуб будут вызывать его родителей, проводить с ними профилактические беседы.
Кроме того, проверили цены на санитайзеры и маски в одном из столичных аптечных пунктов. Цены также были повышены.
Фармацевту напомнили о недопустимости подобного. Начальник управления ГСБЭП отметил, что будет проведена проверка, по чьей вине было повышение: поставщика или реализатора.
«По итогам проверки будет инициировано досудебное производство», — сказал он.
Азиз Суракматов напомнил, что в Бишкеке введен режим повышенной готовности.
«Это превентивные меры, чтобы коронавирус к нам не пришел. Проводим дезинфекцию, рекомендуем, чтобы люди посещали места большого скопления в масках, чтобы владельцы центров устанавливали санитайзеры. Кроме того, регулярно проводим рейды по торговым точкам, чтобы цены не повышались. Нам важно, чтобы в городе не было паники, ажиотажа. В Бишкеке появились спекулянты, которые пытаются заработать сейчас. Возможно, паника сеется специально, чтобы был хороший сбыт. В рыночных условиях спрос рождает предложение», — отметил он.