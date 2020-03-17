Цены на базарах, подростки в клубах, мэр с инспекцией. В Бишкеке прошел рейд

На всех контейнерах, в которых торгуют товарами первой необходимости и продуктами питания, расположенных на рынках Бишкека, должны вывесить копию постановления антимонопольного агентства об установлении розничных и оптовых цен. Об этом во время рейда по торговым точкам заявил мэр столицы Азиз Суракматов.

Кроме того, по его словам, продавцы должны будут установить ценники, чтобы избежать возможных манипуляций с ценами.

«Нам поступают сигналы, что во время проверки продавцы говорят одну стоимость, а покупателям — другие цены. Надо такие вещи пресекать», — обратился мэр к руководителю рынка «Дордой Фуд» Эркину Салымбекову.

Градоначальник добавил, что некоторые контейнеры были закрыты, а в других не было продавцов.

Азиз Суракматов предположил, что торговцы ушли, узнав о проверке.

Чиновник отметил, что в случае нарушения приказа антимонопольного агентства продавца в первый раз ждет штраф (1 тысяча сомов для физического лица и 5 тысяч сомов для юридического), а за повторное — вплоть до уголовной ответственности.

Как отметил начальник управления ГСБЭП по Бишкеку Нурлан Казабеков, наказание предусмотрено статьей 216 «Монополистические действия и ограничение конкуренции» УК КР.Сейчас Финпол проводит досудебное расследование по нескольким фактам . Один из них был зафиксирован во время рейда на Маслосырбазе.

Фото 24.kg. Сотрудники Финпола за работой

Здесь сотрудники Финпола провели контрольную закупку , которая подтвердила завышение цены на муку, которую продавали по 1,7 тысячи сомов за мешок. Во время проверки сотрудники ГСБЭП сличали номера купюр.

«После завершения досудебной проверки материалы будут переданы в судебные органы», — отметил Нурлан Казабеков.

Он добавил, что совместно с райадминистрациями ежедневно проводятся рейды и разъяснительные работы с продавцами.

Эркин Салымбеков сообщил, что администрация рынка «Дордой Фуд» сама проводит регулярный мониторинг цен.

«Обходим три раза в день каждую торговую точку с продуктами первой необходимости. Принудительно заставляем снизить цены, если есть завышение. Вчера был случай, что за мешок муки просили 1,7 тысячи сомов. Мы переговорили с продавцом и потом контролировали целый день», — сказал он.

В свою очередь продавцы пожаловались журналистам, что цены диктуют фирмы-поставщики.

«Они поднимают цены, ссылаясь на рост доллара. Почему их не контролируют» — возмутились они.

Рейды также проходят по компьютерным клубам.

Директор одного из них, куда нагрянули с проверкой, Нурбек Абдыгулов отметил, что пока заведение не получило никакого официального уведомления о закрытии. Напомним, что вчера на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения и распространения коронавируса в Кыргызстане стало известно, что в целях профилактики будут временно закрыты кинотеатры, ночные и компьютерные клубы, зоны питания и игровые площадки для детей в торгово-развлекательных центрах.

Азиз Суракматов, увидев среди посетителей школьника, отчитал его за то, что не сидит дома.

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Начальник ГУВД Бишкека Канат Жумагазиев добавил, что в случае обнаружения подростка, в клуб будут вызывать его родителей, проводить с ними профилактические беседы.

Кроме того, проверили цены на санитайзеры и маски в одном из столичных аптечных пунктов. Цены также были повышены.

Фото 24.kg. Во время рейда проверили и аптечный пункт

Фармацевту напомнили о недопустимости подобного. Начальник управления ГСБЭП отметил, что будет проведена проверка, по чьей вине было повышение: поставщика или реализатора.

«По итогам проверки будет инициировано досудебное производство», — сказал он.

Азиз Суракматов напомнил, что в Бишкеке введен режим повышенной готовности.

«Это превентивные меры, чтобы коронавирус к нам не пришел. Проводим дезинфекцию, рекомендуем, чтобы люди посещали места большого скопления в масках, чтобы владельцы центров устанавливали санитайзеры. Кроме того, регулярно проводим рейды по торговым точкам, чтобы цены не повышались. Нам важно, чтобы в городе не было паники, ажиотажа. В Бишкеке появились спекулянты, которые пытаются заработать сейчас. Возможно, паника сеется специально, чтобы был хороший сбыт. В рыночных условиях спрос рождает предложение», — отметил он.