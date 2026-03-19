Общество

В Бишкеке ежедневно составляются до 20 протоколов на безбилетников в автобусах

В Бишкеке продолжаются рейды по соблюдению правил пользования общественным транспортом. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По итогам ежедневных проверок в отношении нарушителей составляется от 10 до 20 протоколов. За безбилетный проезд предусмотрен штраф в 1 тысячу сомов.

Департамент транспорта напоминает, что стоимость проезда — 20 сомов, и призывает пассажиров своевременно оплачивать его, а также обязательно получать талоны.

Водителям рекомендуется не занимать остановочные пункты без необходимости и не создавать помехи движению общественного транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366790/
