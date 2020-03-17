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Происшествия

Финпол выявляет торговцев, которые завышают цены на продукты

В Бишкеке выявили еще один факт спекуляции на стоимости товаров. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Отмечается, что сотрудники ГСБЭП на рынке «Азиз» произвели контрольный закуп пшеничной муки на 104 тысячи сомов. Всего купили 63 мешка стоимостью 1 тысяча 650 сомов. При этом среднерыночная цена муки составляла 1,3 тысячи.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 216 «Монополистические действия и ограничение конкуренции» УК КР. Ведется досудебное производство.

«Мы просим граждан, у которых есть информация о завышении цен на первичные продукты питания (мука, сахар, крупы), обращаться в центральный аппарат ГСБЭП по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 101/1. Для устных обращений есть телефоны горячей линии 1955 и дежурной части ГСБЭП 0312323091, 323707», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146695/
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