22:34
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Общество

В Оше прошел рейд по магазинам возле школ. Изъяли вредные для детей продукты

В городе Ош начались рейдовые мероприятия по запрету продажи вредных продуктов питания в торговых объектах, расположенных в радиусе 100 метров от территорий школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, санитарно-эпидемиологической службой (СЭС) из продажи изъяты продукты, признанные вредными.

«Эти меры направлены на защиту здоровья школьников. Владельцам торговых точек заранее были выданы предупреждения о необходимости снять с продажи вредные продукты», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367133/
просмотров: 220
Версия для печати
Популярные новости
23 марта, понедельник
22:26
В Бишкеке пройдет фестиваль экстремального автоспорта В Бишкеке пройдет фестиваль экстремального автоспорта
22:04
Кадровые изменения. Глава «Тазалыка» стал акимом Октябрьского района Бишкека
22:03
В Оше прошел рейд по магазинам возле школ. Изъяли вредные для детей продукты
21:46
Первые молодежные Дельфийские игры: в Бишкек прибыла делегация из Узбекистана
21:21
Экс-футболист «Манчестер Сити» будет играть за кыргызстанскую команду