В Оше прошел рейд по магазинам возле школ. Изъяли вредные для детей продукты

В городе Ош начались рейдовые мероприятия по запрету продажи вредных продуктов питания в торговых объектах, расположенных в радиусе 100 метров от территорий школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, санитарно-эпидемиологической службой (СЭС) из продажи изъяты продукты, признанные вредными.

«Эти меры направлены на защиту здоровья школьников. Владельцам торговых точек заранее были выданы предупреждения о необходимости снять с продажи вредные продукты», — говорится в сообщении.