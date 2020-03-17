Чрезвычайный режим будет введен, даже если коронавирусом заболеет один человек

Даже при одном случае заражения коронавирусом в Кыргызстане может быть введен режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, есть закон о гражданской защите. В нем прописаны разные уровни введения чрезвычайной ситуации: районный, областной, республиканский.

«Если, гипотетически, в каком-то айыл окмоту обнаружат коронавирус, конечно, будет введен режим ЧС районного масштаба. По опыту Китая. Это место будет окольцовано, чтобы не допустить въезда и выезда граждан. Если случаи коронавируса будут обнаружены в нескольких районах или областях, то есть все основания вводить режим ЧС республиканского уровня. Если будет случай, что человек контактировал с разными людьми из разных областей, то будет введен режим ЧС республиканского уровня. У штаба есть весь алгоритм действий введения ЧС», — подчеркнула Алтынай Омурбекова.

Кроме того, она рассказала, что на сегодня из Японии поступило 2 тысячи тест-систем на определение коронавируса. Китай готов оказать поддержку тест-системами. Кыргызстан также планирует обратиться в ряд стран, возможно, к правительству Южной Кореи с просьбой о предоставлении тест-систем.

«Мы попросили помощи у КНР с тест-системами и экспертной поддержкой. Нам нужны люди, которые работали с вирусом, видели, могут приехать к нам и консультировать. Они и сами сказали, что готовы делиться опытом с другими странами», — заключила вице-премьер.