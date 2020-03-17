Расширен список стран, вернувшись из которых придется пройти карантин в больнице

На сегодня расширен список стран первой категории. По возвращении кыргызстанцев оттуда придется пройти 14-дневный карантин в организациях здравоохранения или других подготовленных учреждениях. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, на сегодня в список включены КНР, Италия, Иран, Испания, Южная Корея, Германия, Франция, США, Швейцария, Великобритания, Голландия, Норвегия, Швеция, Бельгия и Австрия. Это те государства, где зарегистрировано более 1 тысячи больных коронавирусом.

«Кроме того, теперь не будет третьей категории. Все страны, в которых есть хоть один случай, автоматически относятся ко второй категории. И наши граждане, которые будут возвращаться оттуда, подлежат обязательному двухнедельному карантину в домашних условиях с проверкой и общением с врачами. Об условиях карантина будут даваться специальные памятки», — заключила Алтынай Омурбекова.