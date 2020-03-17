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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-председатель Федерации профсоюзов обвинил сотрудников в краже бриллиантов

Экс-председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов написал заявление на других членов ФПК. 

Как рассказали 24.kg в организации, Мирбек Асанакунов обвинил их в том, что они выкрали из сейфа в его кабинете $100 тысяч и бриллианты. Милиционеры допросили подозреваемых и отпустили, продержав в Первомайском РОВД до полуночи. Откуда у Мирбека Асанакунова бриллианты и такие деньги, непонятно. Милиция проводит проверку. 

Ранее Мирбека Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146676/
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