Экс-председатель Федерации профсоюзов обвинил сотрудников в краже бриллиантов

Экс-председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов написал заявление на других членов ФПК.

Как рассказали 24.kg в организации, Мирбек Асанакунов обвинил их в том, что они выкрали из сейфа в его кабинете $100 тысяч и бриллианты. Милиционеры допросили подозреваемых и отпустили, продержав в Первомайском РОВД до полуночи. Откуда у Мирбека Асанакунова бриллианты и такие деньги, непонятно. Милиция проводит проверку.

Ранее Мирбека Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.