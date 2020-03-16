В Лейлеке таджикские пограничники зашли на неописанный участок границы

В Лейлекском районе Баткенской области пограничники Таджикистана вошли на неописанный участок границы. Об этом 24.kg сообщил аким района Баймурат Бекмуратов.

По его словам, дом местного жителя расположен на неописанном участке границы. Таджикские пограничники потребовали от кыргызстанца прекратить сажать урожай в огороде.

«Я поговорил с таджикским коллегой. Он пообещал разобраться в ситуации. По предварительным данным, военнослужащие РТ зашли на неописанную территорию по ошибке», — сказал Баймурат Бекмуратов.

В Погранслужбе Кыргызстана 24.kg сообщили, что инцидент произошел вчера, 15 марта. Житель села Интернационал Лейлекского района в саду сажал деревья, однако прибывшие на место военнослужащие пограничных войск ГКНБ РТ потребовали прекратить работу, так как дом и сад кыргызстанца расположены у условной линии кыргызско-таджикской государственной границы на неописанном участке.

«На участок границы также прибыли пограничники КР. Стороны приняли решение о проведении в ближайшем времени встречи пограничных представителей с участием руководителей районов и представителей кадастровых служб двух республик. В настоящее время обстановка на данном участке кыргызско-таджикской госграницы стабильная», — сообщили в ГПС.