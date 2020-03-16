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Общество

Вымогательство $1 миллиона. Подозреваемых водворили в СИЗО-1

Трех мужчин, подозреваемых в вымогательстве у одного из руководителей государственного предприятия «НК «Кыргыз темир жолу» $1 миллиона, водворили в СИЗО-1 на два месяца. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.

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Ранее в Антикоррупционной службе ГКНБ сообщали, что мошенники вымогали $1 миллион, а потом снизили сумму до $250 тысяч. Такие деньги они требовали за победу компании в тендере на замену труб питьевой воды в Кара-Балте.

При получении требуемой суммы задержаны уроженцы Ошской, Нарынской и Чуйской областей. Один из них ранее привлекался по уголовному делу по мошенничеству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146642/
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