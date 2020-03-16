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Общество

Поликлиника в Каинды. Дату строительства нового здания вновь перенесли

Строительство новой поликлиники вместо аварийной в городе Каинды Чуйской области начнут в апреле. Об этом 24.kg сообщили в Панфиловской районной администрации.

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Отмечается, что вопрос строительства здания для группы семейных врачей находится на постоянном контроле главы района. «На протяжении многих лет неоднократно подавались проекты на капитальный ремонт здания, которое находилось на балансе центра общей врачебной практики (ЦОВП). В проекте АРИС одобрено строительство нового здания ГСВ в сумме 21 миллион сомов. В настоящее время проведен тендер», — отметили в администрации.

Напомним, власти Каинды обещали начать строительство объекта в феврале 2020 года, однако по непонятным причинам дату передвинули. Ранее читатели 24.kg пожаловались на состояние здания поликлиники в Каинды. В больнице, где принимает группа семейных врачей, капитальный ремонт не делали более 50 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146639/
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