Экономика

В Каинды шесть земельных участков выставлены на конкурс

Мэрия Каинды объявила конкурс на аренду шести земельных участков, включая коммерческие и промышленные территории, где расположены базы, административные здания и железнодорожные пути.

Каждый из лотов сдается в аренду по начальной стоимости без учета ежегодных налогов и отчислений в Социальный фонд.

Что предлагает муниципалитет Каинды:

  • Лот № 1. Автобаза с административными и складскими помещениями — 730 тысяч 154,5 сома.
  • Лот № 2. Железнодорожный путь в 1 тысячу 480 метров, участок в 7 тысяч 400 квадратных метров — 111 тысяч сомов.
  • Лот № 3. Участок с административным зданием площадью 6,61 гектара — 1 миллион 274 тысячи 189 сомов.
  • Лот № 4. Участок несельскохозяйственного назначения площадью 8,78 гектара — 702 тысячи 400 сомов.
  • Лот № 5. Участок бывших очистных сооружений площадью 27,39 гектара — 1 миллион 55 тысяч 600 сомов.
  • Лот № 6. Промышленный участок с сооружениями площадью 6,87 гектара — 900 тысяч сомов.

Для подачи заявки необходимо представить копию паспорта, подтверждение отсутствия долгов перед налоговыми органами и Соцфондом и конкурсное предложение в закрытом конверте (один лот — одна заявка).

Заявки принимают до 2 декабря 2025 года. Конкурс пройдет 8 декабря.
