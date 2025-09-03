17:19
Происшествия

Подростки бросали камни в окна проезжающего поезда Бишкек — Каинды. Их нашли

Сотрудники милиции Жайылского района установили несовершеннолетних, причастных к хулиганству, — они бросали камни в окна проходящего мимо пассажирского поезда Бишкек — Каинды. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Ранее в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные забросали камнями вагоны поезда, в результате чего было разбито стекло.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий изучены записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы. Установлены лица, причастные к происшествию. Ими оказались несовершеннолетние жители района 2011, 2014 и 2015 годов рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

С учетом того, что подростки не достигли возраста привлечения к ответственности, к ним применены меры воспитательного характера. С несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы. В отношении родителей будут составлены протоколы в соответствии с Кодексом о правонарушениях КР.

В милиции напомнили, что подобные действия создают угрозу жизни и здоровью граждан и могут повлечь серьезные последствия. За хулиганство предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством КР.
