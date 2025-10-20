17:24
Происшествия

ГКНБ вернул государству незаконно приватизированные объекты в Каинды

ГКНБ сообщил о возвращении в госсобственность детского сада и дома культуры в Каинды Панфиловского района Чуйской области.

Как установило следствие, в 1999 году эти социальные объекты незаконно переданы в частные руки — гражданину, обозначенному в материалах дела как А.В.Ш.

В ходе проверочных мероприятий нынешний владелец признал факт незаконной приватизации и добровольно вернул объекты вместе с земельными участками площадью 1,25 гектара и общей оценочной стоимостью 641 миллион 449 тысяч сомов на баланс Каинды.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Государству возвращены незаконно приватизированные объекты в Каинды

По данным ГКНБ, общая площадь незаконно отчужденных зданий превышала 2 тысячи квадратных метров.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и возврату незаконно приватизированного государственного имущества продолжается.
