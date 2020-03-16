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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэрия Бишкека проводит рейды по клубам и торговым точкам из-за коронавируса

Мэрия Бишкека приводит рейды по торговым точкам и клубам. Мероприятия приурочены к профилактике коронавирусной инфекции и мониторингу цен на продовольственные товары первой необходимости.

«Во время рейда в одном из компьютерных клубов обнаружили трех школьников, несмотря на рекомендации правительства оставаться во время карантина дома», — отметила советник мэра по связям с общественностью Гуля Алмамбетова.

Она добавила, что в клубе не соблюдались санитарные меры: клавиатуры и наушники не обрабатывали, санитайзеры отсутствуют.

«У нас нет полномочий накладывать штрафы, выписали предписание, чтобы они соблюдали нормы индивидуальной профилактику, проверяли наличие антисептиков у клиентов», — сказала она.

Гуля Алмамбетова добавила, что мэрия помогает врачам санэпиднадзора проводить рейды и дезинфекцию торговых, развлекательных центров и площадей, общественного транспорта, частных бусов.

Рейды проводятся по кальянным, ночным, спортивным клубам и частным образовательным центрам.

«Мы закрывать их не имеем права, но будем рекомендовать, чтобы ставили санитайзеры, сократили количество посетителей», — отметила она.

Кроме того, ежедневно сотрудники акимиатов и центрального аппарата мэрии проводят мониторинг цен на основные продукты питания.

«Пока фактов завышения стоимости товаров не выявлено. С руководством крупных торговых сетей достигнута предварительное соглашение о сдерживании цен», — сказала она.

Она добавила, что ГСБЭП по просьбе мэрии открыла WhatsApp-канал 0705170000, куда можно сообщить о необоснованном повышении цен на продукты питания.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146633/
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