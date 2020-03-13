Перепись населения из-за коронавируса переносить не будут

Запланированная на 2020 год перепись населения и жилищного фонда переноситься не будет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета.

В связи с распространением коронавируса Нацстатком предусмотрел информирование участников семинара об основных мерах для защиты от инфекции.

«В помещениях, где проходит обучение переписчиков, рекомендуют проводить ежедневную влажную уборку и проветривание, соблюдать личную гигиену, расстояние между участниками и по возможности защищать органы дыхания с использованием медицинских масок», — подчеркнули в организации.

Перепись населения пройдет в Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля, а в отдаленных районах — с 20 марта по 20 апреля.