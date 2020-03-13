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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане в обсервации по коронавирусу находится 303 человека

Пандемия — не повод для паники, уверен министр здравоохранения Кыргызстана Космосбек Чолпонбаев.

«Вчера директор ВОЗ объявил ситуацию с коронавирусом в мире пандемией. Хотел бы дать разъяснение разницы между эпидемией и пандемией. В первом случае распространение болезни идет на региональном уровне, во втором — на мировом. Это означает, что все страны должны принимать меры, чтобы заболевание не распространялось», — сказал он на пресс-конференции.

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По его словам, все превентивные мероприятия для предупреждения завоза и распространения коронавируса в Кыргызстане выполняются в полной мере. Министерство здравоохранения открыло еще один, 23-й санитарно-карантинный пункт в местности Бор-Добо в Алайском районе, так как там есть некоторые туристические маршруты. Кроме того, вчера внесены изменения в классификацию стран, небезопасных по распространению коронавирусной инфекции.

Министр добавил, что для обсервации приезжающих развернуты 1 тысяча 602 койки, в том числе 502 — в больницах.

В Кыргызстане под наблюдением врачей в обсервации находится 303 человека.

«Кроме того, мы провели мониторинг инфекционной службы. Если будут выявлены случаи коронавируса, у нас зарезервировано 311 коек. В основном они находятся в Бишкеке. Координирующим центром будет Республиканская инфекционная больница, там есть изоляторы, палаты интенсивной терапии, такие же есть в Ошской областной больнице. Палаты интенсивной терапии будут созданы в каждой областной объединенной больнице», — сказал он. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146413/
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