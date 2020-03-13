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Общество
Сюжет: Безопасный город

«Безопасный город». Все сервисы работают в штатном режиме

Технический сбой оборудования, отвечающего за функционирование сервисов информационной системы «Безопасный город», устранен. Об этом сообщили в государственном предприятии «Инфоком».

Все сервисы полноценно работают с 13 марта. Функция проверки наличия и оплаты штрафов доступна в штатном режиме.

Отмечается, что при оплате штрафа с 50-процентной скидкой будет учитываться количество дней простоя сервисов с 7 по 13 марта.

Напомним, что в ночь на 7 марта произошел технический сбой оборудования АИС «Безопасный город». ГП «Инфоком» приняло необходимые меры по восстановлению работоспособности системы и сервисов. Их работу восстановили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146378/
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