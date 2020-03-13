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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Угроза коронавируса. Как выглядят временные изоляторы в поликлиниках Бишкека

При выявлении больного с подозрением на коронавирус его помещают во временный изолятор Центра семейной медицины. Об этом сообщила главный врач ЦСМ № 4 Вера Асеева.

По ее словам, кашляющего и чихающего больного сразу отправляют на фильтр для проверки. «Туда к нему приходит дежурный врач и проводит проверку. Если возникает подозрение на коронавирус, то его помещают в изолятор. Потом вызываем скорую помощь, и больного забирают в инфекционную палату для дальнейшего обследования», — рассказала главврач.

Она отметила, что всех медиков проинструктировали об алгоритме действий по недопущению распространения нового вируса.

«Коронавирус — это то же самое, что ОРВИ. Каждый год в это время начинается эпидсезон по острым кишечным и респираторным вирусным заболеваниям. Мы не ждали нового вируса, но всегда готовы к ОРВИ, то есть маски запасли и все остальные необходимые средства, дезинфекционный режим усилили. Единственное отличие нового вируса от ОРВИ — это то, что он дает осложнения», — сказала Вера Асеева.

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Ранее в мэрии показали журналистам, как обрабатывают общественный транспорт для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Сотрудники Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) также проводят комплексные профилактические мероприятия во всех точках густой концентрации людей: в образовательных организациях, кафе, ресторанах и торгово-рыночных комплексах столицы.

«Для обеспечения безопасности детей в школах и детских садах с директорами образовательных учреждений, медработниками проводятся общегородские семинары по профилактике вирусных инфекций, а также эпидемиологические проверки по соблюдению воздушно-теплового режима. Ответственные работники ЦСМ также организовали классные часы для учеников», — подчеркнула завотделом ЦГСЭН Бишкека Айнагуль Рыскулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146357/
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