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Общество

«Безопасный город». Сервис проверки штрафов до сих пор недоступен

В Кыргызстане граждане не могут проверить наличие штрафов «Безопасного города». Об этом сообщили в Государственном комитете информационных технологий и связи КР.

Напомним, в ночь на 7 марта произошел технический сбой оборудования АИС «Безопасный город». ГП «Инфоком» приняло необходимые меры по восстановлению работоспособности системы и сервисов. Их работу восстановили.

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До сих пор недоступны только сервисы проверки штрафов на наличие и оплату.

Случившееся не затронуло работу камер, которые продолжали фиксировать нарушения ПДД водителями автотранспортных средств. Оборудование работает в штатном режиме, сотрудники уполномоченного органа обрабатывают полученные данные.

Как сообщается, технические работы завершаются и в кратчайшие сроки сервис проверки штрафов будет доступен для граждан.

portal.srs.kg
Фото portal.srs.kg. Сервис проверки штрафов до сих пор недоступен для граждан

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146315/
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