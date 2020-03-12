«Безопасный город». Сервис проверки штрафов до сих пор недоступен

В Кыргызстане граждане не могут проверить наличие штрафов «Безопасного города». Об этом сообщили в Государственном комитете информационных технологий и связи КР.

Напомним, в ночь на 7 марта произошел технический сбой оборудования АИС «Безопасный город». ГП «Инфоком» приняло необходимые меры по восстановлению работоспособности системы и сервисов. Их работу восстановили.

До сих пор недоступны только сервисы проверки штрафов на наличие и оплату.

Случившееся не затронуло работу камер, которые продолжали фиксировать нарушения ПДД водителями автотранспортных средств. Оборудование работает в штатном режиме, сотрудники уполномоченного органа обрабатывают полученные данные.

Как сообщается, технические работы завершаются и в кратчайшие сроки сервис проверки штрафов будет доступен для граждан.