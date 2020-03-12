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Общество

За шутки про власть. В Бишкеке на участников стендап-шоу написали заявление

В Бишкеке на резидентов юмористического шоу StandUp написали заявление. В клуб, где они выступают, пришли милиционеры и взяли с участников объяснительные за шутки про власть. Об этом в Twitter написал один из резидентов клуба.

«На самом деле милиция у нас очень хорошо работает. Вот, например, приходит на стендап и требует объяснительную за стеб над властью. И это не шутка», — написал пользователь.

В пресс-службе ГУВД Бишкека 24.kg подтвердили, что случай произошел сегодня в Первомайском районе столицы. «Сейчас мы выясняем, зачем сотрудники милиции приходили в этот паб, может, это были участковые, может, со следствия. Пока неизвестны подробности, вдруг был вызов в это место», — сказали в ведомстве.

Подробную информацию пообещали предоставить позже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146296/
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