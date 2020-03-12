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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из-за угрозы коронавируса. Как в Бишкеке дезинфицируют автобусы и маршрутки

Во всех транспортных предприятиях ведется дезинфицирующая обработка. Об этом сообщила завотделом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Айнагуль Рыскулова.

По ее словам, во всех лечебно-профилактических, образовательных организациях, мечетях и на рынках проведены семинарские занятия и лекции по профилактике коронавируса. «Кроме того, в данное время специалисты санэпидемнадзора проводят дезинфекционную обработку специальными средствами в крупных автотранспортных предприятиях, частных маршрутных такси и организациях», — сказала Айнагуль Рыскулова.

Дезинфекционная обработка в муниципальном общественном транспорте проводится специалистами ЦГСЭН каждый день утром, а после каждого маршрута на конечных остановках самими водителями.

Дезинфицирующий препарат не вредный, токсичности и запаха не имеет, но очень хорошо обрабатывает и убивает микробов.

Айнагуль Рыскулова

Она отметила, что с октября по март проводятся мероприятия по профилактике острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа. И подчеркнула, что уборку и дезинфекцию проводят, даже несмотря на то, что в Кыргызстане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

В частных транспортных компаниях дезинфекцию проводят сами водители маршруток утром и вечером и после каждого маршрута на конечном пункте. Однако, как отмечается, контролировать процесс влажной обработки салона водителями невозможно.

«Задача водителя — перевозить пассажиров, а не делать уборку и дезинфекцию. Но мы стараемся исполнить санитарные предписания правительства о профилактике коронавируса по мере возможности», — подчеркнул один из представителей частной фирмы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146288/
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