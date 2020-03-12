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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

АБР выделит $200 миллионов компаниям, предоставляющим защиту от коронавируса

Азиатский банк развития выделит $200 миллионов для финансирования цепочек поставок для компаний, производящих и распространяющих лекарства и другие предметы, необходимые для борьбы с новым коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщили в представительстве АБР в Кыргызстане.

Фирмы, производящие и распространяющие товары, включая лекарства и средства индивидуальной защиты, все больше испытывают напряжение. Потребности в подобных товарах увеличиваются. Поэтому АБР предоставит им дополнительный оборотный капитал для удовлетворения потребностей расширения и других нужд.

«Поддержка нацелена на компании в цепочке поставок, которые имеют решающее значение для борьбы с вирусом. Мы намерены поддержать организации, которые хотят увеличить производство и которым необходимо привлечь поставщиков», — рассказал руководитель отдела АБР по финансам в сфере торговли и снабжения Стивен Бек.

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В АБР отмечают, что внимательно следят за воздействием COVID-19 на торговое финансирование и поддерживают регулярные контакты с банками-клиентами, чтобы определить, требуется ли дополнительная поддержка. Ответ АБР на COVID-19 на сегодня включает $2 миллиона для улучшения выявления, предотвращения и реагирования в КНР и субрегионе Большого Меконга. Еще $2 миллиона выделены для поддержки ответных действий во всех развивающихся странах — участницах банка.

Кроме того, предоставлен кредит для дистрибьютора фармацевтической продукции Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. в Ухане в 130 миллионов юаней ($18,6 миллиона), подписанный 25 февраля для поддержки непрерывных поставок основных лекарственных средств и средств индивидуальной защиты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146286/
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