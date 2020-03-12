Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом в Австралии

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии. Об этом Хэнкс сообщил на своей странице в Twitter, пишут «Ведомости».

Во время пребывания в Австралии у супругов ухудшилось самочувствие. Они оба жаловались на общую слабость и боли в теле. У жены Тома Хэнкса началась лихорадка с высокой температурой.

«Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус», — написал Том Хэнкс в социальной сети. Он добавил, что результаты теста на вирус оказались положительными.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация сообщила об обнаружении коронавируса у звезды баскетбола Руди Гоберта, играющего за «Юта Джаз». Игровой сезон лиги по этой причине прервали на неопределенный срок.