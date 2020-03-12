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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

В Украине ввели трехнедельный карантин из-за коронавируса

Кабинет министров Украины вчера ввел трехнедельный карантин на всей территории страны в связи с глобальной вспышкой коронавируса. Об этом сообщила русская служба BBC.

Информацию подтвердили пресс-службы правительства и Верховной Рады страны. Кабинет министров Украины решил выделить 100 миллионов гривен (около $4 миллионов) на закупку средств индивидуальной защиты для нужд министерств и ведомств и пополнения госрезерва.

Экспорт товаров противоэпидемиологического назначения запрещен до 1 апреля 2020 года. Кроме того, постановили закупить инфракрасное оборудование для дистанционного скрининга прибывающих в киевский аэропорт Борисполь.

Правительство предложило ввести ограничения на массовые мероприятия, в которых запланировано участие 200 и более человек за исключением «мероприятий государственной необходимости».

«Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей. Также запланировано ввести карантин в учебных заведениях сроком на три недели», — говорится в официальном сообщении.

В министерстве образования ВВС News Украина пояснили, что решения о карантине в школах и детских садах будут принимать местные администрации, а о карантине на общенациональном уровне пока ничего неизвестно.

Мэрия Киева приняла отдельное решение о введении карантина в столице с 12 марта. Ограничения коснутся образовательного процесса и массовых мероприятий. По словам мэра Виталия Кличко, власти обеспечат дистанционное обучение в школах и вузах. Будет ограничено посещение детских садов, художественных и спортивных школ.

Власти Киева ограничили проведение концертов, конференций и других мероприятий. Закроют кинотеатры и центры развлечений в торговых центрах.

В Украине пока зарегистрировали один лабораторно подтвержденный случай коронавируса у мужчины из Черновицкой области, который недавно вернулся из Италии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146229/
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