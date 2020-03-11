20:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру показатели выросли

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 11 марта в 19.30:

  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 1,69 раза: PM2.5 среднесуточный — 59 мкг/м³, на момент измерения — 90 мкг/м³;
  • в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,89 раза: PM2.5 среднесуточный — 66 мкг/м³, на момент измерения — 51 мкг/м³;
  • в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 1,63 раза: PM2.5 среднесуточный — 57 мкг/м³, на момент измерения — 64 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 109 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 39 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но 2 декабря они провели собственные замеры и признались — воздух в Бишкеке загрязнен, в том числе тяжелыми металлами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146218/
просмотров: 49
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в два раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во всех районах уровень превышен почти в два раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень продолжает подниматься
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Только в одном районе уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Мирный митинг #нетнасилию за&nbsp;права женщин в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас
Женский марш солидарности продолжается у&nbsp;здания УВД Свердловского района Женский марш солидарности продолжается у здания УВД Свердловского района
Бизнес
Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на&nbsp;создание логотипа Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на создание логотипа
Маркетплейс&nbsp;&mdash; новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
11 марта, среда
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру показатели выросли Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру показатели выро...
19:46
Переулок Краснофлотский перегородили плитами законно
19:34
В Караколе разбили окна в штабе партии. Милиция не видит политической подоплеки
19:23
Из-за коронавируса Олимпиаду в Токио могут перенести на два года
19:04
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат просит оправдать Сапара Исакова