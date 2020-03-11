В правительстве рассказали, почему в Кыргызстане нет медицинских масок

В правительстве Кыргызстана состоялось очередное заседание Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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Представитель Министерства здравоохранения сообщил, что на 11 марта в республике эпидемиологическая ситуация стабильная, подтвержденных случаев коронавируса нет. Прибывшие из Республики Корея кыргызстанцы помещены на карантин.

Все службы на государственной границе работают в усиленном режиме. Государственные органы постоянно проводят мониторинг, отслеживают ситуацию в мире.

На заседании сообщили, что ряд отечественных компаний начнут производить медицинские маски, которые в ближайшее время появятся в аптеках страны. Проблемы с масками возникли из-за введения запрета на вывоз в странах-производителях.

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Представитель Государственной комиссии по делам религии сообщил, что в мечетях страны начались работы по дезинфекции, проводится информационно-разъяснительная работа среди прихожан о профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе коронавируса.

По итогам заседания профильным государственным органам дан ряд поручений. Министерству образования и науки поручено продолжить информационно-разъяснительную работу среди учащихся образовательных учреждений о правилах личной гигиены, правилах по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе о коронавирусе.