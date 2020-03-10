11 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улиц Жаманбаева, Табалдиева, Сухомлинова, Айни, Водопроводной;

9.00-17.00 — улица Абдрахманова, 129;

9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 14, жилмассив «Керемет» (улицы Кайназарова, Профсоюзная, Мессароша, 110-й квартал);

9.30-17.00 — отрезки улиц Куликовской, Буденного, Парковой, Славянской, Сарыкулова, Астраханской, Алыкулова, Осташковского, Димитрова, Кенсуйской, Литвинова, переулки Средний, Красноводский, Чувашский;

9.30-14.00 — жилмассив «Токольдош» (улицы Армейская, Литовская, Кийизбаева);

9.30-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Мичурина, Бектенова, переулок Уссурийский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Шералиева, Баба-Ата, Мин-Куш, Суулу-Тор);

9.30-11.00 — отрезки улиц Эркиндик, Фрунзе, Жумабека, Баетова;

10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

13.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Тыныстанова, Абая.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргак), Воронцовка (улицы Школьная, Средняя, Октябрьская, Больничная, Киргизская, Бигельдинова, школа, детский сад, айыл окмоту), Байтик (новостройка «Хикмет»), Арчалы, Кашка-Суу, Бир-Булак, Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская, Восточная, Набережная, Чайная, школа, детский сад, айыл окмоту), Кок-Жар (улицы Эгимбаева, Конур Осмон), Лебединовка (улицы Лермонтова, Ленина, Комсомольская), Ленинское (улицы Коммунарова, Набережная, Садовая), Октябрьское (улицы Шопокова, Набережная), Восток (улицы Западная, Щорса), поселок Кирниш (улицы Озерная, Ербулова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Лавровых, Советская, Садовая, Почтовая, Фрунзе), Орок (улица Раманкула), Ак-Жол (улицы Абдыкайым, Токтогула, Джамбула, Новая, Суйская), Сокулук (улицы Ала-Арчинская, Пионерская, Лесная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (переулок Новый), Спартак (улицы Горького, Попова, Ленина, школа), Крупская (улицы Фрунзе, Набережная), Кыз-Моло (кошары), Ак-Суу (улица Южная, 4), Предтеченка, Ак-Арык, Кызыл-Туу;

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — села Федоровка, Джон-Арык, Джекен, Новониколаевка (улицы Энгельса, 40 лет Киргизии, Западная, Московская, Комсомольская, Кирова, Юбилейная, Пушкина, Школьная, Строительная, Новосельская, Свердлова, Октябрьская), город Кара-Балта (улицы Темирязева, Жайыла Баатыра, Макаренко, Береговая, Кара-Балтинская, Оборонная, Джамбула, Железнодорожная, Октябрьская);

8.30-17.00 — село Малтавар;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловское (улица Бытоловка), Вознесеновка, Эркин-Сай, Бухара, Тельман, Кум-Арык, Орто-Арык, Чолок Арык, Чалдовар;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Советская, Атая, Белинского), Дмитриевка (улицы Ленина, Фрунзе, Чапаева, Комарова), Милянфан (улицы Ленина, Фрунзе, Пионерская, Садовая);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Ак-Бешим (улицы Жаштык, Боконбаев, Школьная, Ташбай, 70 лет Октября).

3 Ошская область

8.00-17.00 — села Зарбалик, Мамаджан, Кыш-Абад, Беш-Капа, Казак, Чоок, Савай-Арык, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсуу, Фархад, Ош-3000, Питомник, Нур-Абад, города Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская), Ош (жилмассивы «Беш-Бадам», «Он-Адыр»).

4 Баткенская область