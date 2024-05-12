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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке возле Ботсада организовали стоянку в зеленой зоне

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так паркуются на тротуаре в «Востоке-5».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В том же микрорайоне оставляют машины на газонах.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А это нарушители на улице Лермонтова.

Возле Ботанического сада организовали стоянку в зеленой зоне.

На улице Байтика Баатыра на газон заехал бус.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А вот так паркуются возле Ошского рынка.

Возле Нацгоспиталя на улице Боконбаева таксисты закрывают пешеходные переходы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/293696/
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