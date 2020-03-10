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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Италия стала второй страной в мире по числу людей, заразившихся коронавирусом

На сегодня число людей, заразившихся коронавирусом в Италии, достигло 9 тысяч 172 человек. Больше больных только в Китае. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Италии выросло на 1 тысячу 797. В том числе в стране зафиксировали 463 смерти и 724 выздоровевших.

Как сообщила русская служба BBC, экстренные меры по предотвращению распространения коронавируса в Италии теперь действуют на всей территории страны. Премьер-министр Джузеппе Конте распорядился расширить действие карантинных мер, включая ограничение публичных собраний и спортивных мероприятий, закрытие школ, на всю страну. Ранее карантин действовал только в северных регионах.

Израиль, в свою очередь, ввел обязательный 14-дневный домашний карантин для всех прибывающих в страну, объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Правило распространяется и на граждан Израиля, проживающих или находящихся за границей, таких сейчас 268 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145976/
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