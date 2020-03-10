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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Угроза коронавируса. Казахстан временно запретил пропуск лиц по ID-картам

Казахстан временно запретил пропуск лиц по ID-картам в связи с угрозой коронавируса. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя Пограничной службы КР Абдикарим Алимбаев.

По его словам, ограничения введены с 8 марта.

«В связи с угрозой коронавируса граждан Кыргызстана, посетивших в течение ближайшего месяца Китай, Корею, Японию, Иран и Италию, мы помещаем на карантин. Иностранных граждан, посетивших эти страны, мы не пускаем на территорию Кыргызстана», — сказал Абдикарим Алимбаев.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145971/
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