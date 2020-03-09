Угроза коронавируса. Закрывать границы с ближайшими странами Кыргызстан не будет

В мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что в ближайшие дни все границы с сопредельными государствами закроются в связи со вспышкой коронавируса.

Пользователи пишут, что продукты питания резко подорожают и ввоза на территорию КР не будет.

Заместитель председателя Погранслужбы Абдикарим Алимбаев сообщил 24.kg, что оснований для закрытия границ с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном нет.

«Единственная страна, с которой пришлось закрыть границу в связи с распространением коронавируса, — Китай. На сегодня все КПП работают в штатном режиме. В связи с коронавирусом военнослужащие несут службу в усиленном режиме. Мы отправляем на КПП офицеров из центрального аппарата. Кроме того, усиливаем проверку и контроль граждан, проходящих границу. Все пограничники несут службу в масках», — сказал Абдикарим Алимбаев.

Напомним, в мире зафиксировано 110 тысяч 34 случая заражения новым вирусом. За последние два дня показатель вырос на 7 тысяч 865 человек. В результате болезни умерли 3 тысячи 825 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.