Санаторий в Воронцовке хотят сделать обсервацией по коронавирусу. Жители против

Курорт в Воронцовке (Таш-Добо) хотят закрыть и разместить там отделение обсервации для граждан, прибывающих из неблагополучных стран по коронавирусу. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» написала Ирина Магдеева.
По ее словам, сельчане хотят, чтобы на территории, где будут размещать прибывших лиц, ввели как минимум карантин.
«Кроме того, канализационной системе требуется ремонт. Она находится в аварийном состоянии, кое-где есть открытые люки, часто содержимое бежит по полям и по арыку», — написала она.
В Министерстве здравоохранения отметили, что пока вопрос размещения пункта обсервации на территории курорта не решен.