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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Санаторий в Воронцовке хотят сделать обсервацией по коронавирусу. Жители против

Курорт в Воронцовке (Таш-Добо) хотят закрыть и разместить там отделение обсервации для граждан, прибывающих из неблагополучных стран по коронавирусу. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» написала Ирина Магдеева.

По ее словам, сельчане хотят, чтобы на территории, где будут размещать прибывших лиц, ввели как минимум карантин.

Ирины Магдеевой/Facebook
Фото Ирины Магдеевой/Facebook. Встреча администрации курорта с местными жителями

«Кроме того, канализационной системе требуется ремонт. Она находится в аварийном состоянии, кое-где есть открытые люки, часто содержимое бежит по полям и по арыку», — написала она.

В Министерстве здравоохранения отметили, что пока вопрос размещения пункта обсервации на территории курорта не решен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145954/
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