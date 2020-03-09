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Общество

Камеры «Безопасного города» не работают. Что происходит?

Пользователи социальных сетей сообщают, что камеры видеофиксации, установленные в Бишкеке в рамках проета «Безопасный город», не работают. 24.kg выяснило, что происходит.

В государственном предприятии «Инфоком» проинформировали, что с 6 марта начались технические работы. Стоит отметить, что никто не счел необходимым проинформировать горожан о начале ремонтных работ.

В Государственном комитете информационных технологий и связи заверили, что все работы будут закончены сегодня вечером.

Чиновники уверяют, что, несмотря на технические работы, в целом все камеры продолжают фиксацию нарушений Правил дорожного движения. Уточняется, что все нарушители получат уведомления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145879/
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