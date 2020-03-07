В Таласе зараженных коронавирусом нет. В правительстве опровергают слухи

Информация о том, что в Манасском районе Таласской области выявлены иностранные граждане, заразившиеся коронавирусом, ложная и не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В кабмине подчеркивают, что на территории Кыргызстана на 7 марта подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация стабильная.

«Последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяется ложная информация, в которой говорится, что якобы в Покровскую больницу Манасского района Таласской области поступили граждане Турции, заразившиеся коронавирусом», — говорится в сообщении.

Установлено, что автором ложной аудиозаписи является гражданка Кыргызской Республики, проживающая в Манасском районе Таласской области.

Как отмечается, Республиканский штаб по предупреждению проникновения коронавируса призывает граждан не будоражить народ своими безответственными заявлениями о наличии коронавируса в КР, призвав граждан проявлять сознательность и не распространять в социальных сетях и мессенджерах информацию, не соответствующую действительности. Штаб призывает верить только официальным сообщениям государственных органов.