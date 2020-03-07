10:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень снизился

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 6 марта в 9.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 1,37 раза: PM2.5 среднесуточный — 48 мкг/м³, на момент измерения — 52 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 1,17 раза: PM2.5 среднесуточный — 41 мкг/м³, на момент измерения — 41 мкг/м³;
  • микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 33 мкг/м³, на момент измерения — 40 мкг/м³;
  • в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен незначительно: PM2.5 среднесуточный — 36 мкг/м³, на момент измерения — 44 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 9.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 26 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 12 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но 2 декабря 2019 года они провели собственные замеры и признались — воздух в Бишкеке загрязнен, в том числе тяжелыми металлами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145789/
просмотров: 49
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Благодаря дождю воздух стал чище
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Датчик сломался. Почему показатели загрязнения были очень высокими
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повысился до опасного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В 7-м микрорайоне очень высокий уровень
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах
Экологи бьют тревогу: государство недостаточно информирует граждан о вреде смога
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов воздух чистый
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха
После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на&nbsp;захват власти После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на захват власти
Одна из&nbsp;организаторов митинга в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова работала судьей Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей
В&nbsp;Бишкеке митингуют арендаторы торгового центра &laquo;Караван&raquo; В Бишкеке митингуют арендаторы торгового центра «Караван»
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
7 марта, суббота
10:14
За сокрытие пребывания в странах с коронавирусом кыргызстанцев могут наказать За сокрытие пребывания в странах с коронавирусом кыргыз...
10:08
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень снизился
10:06
Эркин Асрандиев: В Кыргызстане есть достаточный запас продуктов
10:01
Число людей, заразившихся коронавирусом, превысило 100 тысяч человек
10:00
Первое, второе и компот. Готово ли школьное питание к новому закону