Число людей, заразившихся коронавирусом, превысило 100 тысяч человек

На сегодня число людей, заразившихся новым коронавирусом, составляет 102 тысячи 169 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За сутки показатель увеличился на 3 тысячи 799 человек. При этом число умерших достигло 3 тысяч 491 человека, выздоровевших — 57 тысяч 376.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 666 случаев заражения, 2 тысячи 959 умерших и 43 тысячи 468 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.