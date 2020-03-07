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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Число людей, заразившихся коронавирусом, превысило 100 тысяч человек

На сегодня число людей, заразившихся новым коронавирусом, составляет 102 тысячи 169 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель увеличился на 3 тысячи 799 человек. При этом число умерших достигло 3 тысяч 491 человека, выздоровевших — 57 тысяч 376.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 666 случаев заражения, 2 тысячи 959 умерших и 43 тысячи 468 выздоровевших.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили 21,5 тысячи случаев заболевания в 97 государствах. Больше всего больных в Южной Корее (6 тысяч 767), Иране (4 тысячи 747), Италии (4 тысячи 636), Германии (670), Франции (653) и Японии (420).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145788/
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