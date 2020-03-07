За сокрытие пребывания в странах с коронавирусом кыргызстанцев могут наказать

Кыргызстанцы, пытающиеся скрыть факт прибытия в КР из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Об этом стало известно на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

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Кроме того, штаб вновь рекомендовал не проводить в ближайшее время какие-либо мероприятия с участием большого количества людей, в том числе круглые столы, семинары, спортивные и культурные мероприятия, праздничные торжества.

Руководству торговых, бизнес-центров, супермаркетов и увеселительных заведений рекомендовано установить санитайзеры и обеспечить посетителей дезинфицирующими средствами.

«В ходе заседания стало известно, что правительство Японии выразило готовность передать Кыргызстану реагенты для выявления коронавирусной инфекции, а руководство Китая — оказать нашей стране гуманитарную помощь», — отметили в пресс-службе правительства.