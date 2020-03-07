11:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

За сокрытие пребывания в странах с коронавирусом кыргызстанцев могут наказать

Кыргызстанцы, пытающиеся скрыть факт прибытия в КР из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Об этом стало известно на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Читайте по теме
13 кыргызстанцев скрыли, что посещали страны, где распространен коронавирус

Кроме того, штаб вновь рекомендовал не проводить в ближайшее время какие-либо мероприятия с участием большого количества людей, в том числе круглые столы, семинары, спортивные и культурные мероприятия, праздничные торжества.

Руководству торговых, бизнес-центров, супермаркетов и увеселительных заведений рекомендовано установить санитайзеры и обеспечить посетителей дезинфицирующими средствами.

«В ходе заседания стало известно, что правительство Японии выразило готовность передать Кыргызстану реагенты для выявления коронавирусной инфекции, а руководство Китая — оказать нашей стране гуманитарную помощь», — отметили в пресс-службе правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145776/
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
Эркин Асрандиев: В Кыргызстане есть достаточный запас продуктов
Число людей, заразившихся коронавирусом, превысило 100 тысяч человек
Цифра дня. 1 тысячу 333 человека обследовали на коронавирус в Кыргызстане
Отменят ли Нооруз, День Победы и Бессмертный полк, в мэрии Бишкека не знают
13 кыргызстанцев скрыли, что посещали страны, где распространен коронавирус
Митинги запретили и в Ленинском районе Бишкека
Водители-кыргызстанцы, застрявшие на границе Ирана, просят МИД решить вопрос
В ДУМК решили рассказывать о коронавирусе на пятничных намазах
В Кыргызстане наладят производство медицинских масок
Карантин из-за коронавируса в учебных заведениях вводить не будут
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха
После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на&nbsp;захват власти После митинга: Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на захват власти
Одна из&nbsp;организаторов митинга в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова работала судьей Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей
В&nbsp;Бишкеке митингуют арендаторы торгового центра &laquo;Караван&raquo; В Бишкеке митингуют арендаторы торгового центра «Караван»
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
7 марта, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 марта
10:52
Пловцы из Кыргызстана выиграли две медали в Словакии
10:43
Фильм кыргызского режиссера покажут на международном кинофестивале в США
10:29
Фабрику горячего школьного питания предлагают создать в Бишкеке
10:24
Мэр города Кара-Суу ушел в отставку