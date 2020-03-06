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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. В суде разбираются, кому на самом деле нанесен ущерб

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Сегодня на процессе продолжили заслушивать показания потерпевших по эпизодам о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» и продаже специзделий ТНК «Дастан».

Сюжет по теме
Дело «Дастана»

«Представитель ФУГИ сказал, что считает ошибочным решение суда о взыскании ущерба по эпизоду с продажей ТНК взрывателей в пользу фонда, а не предприятия», — сообщил 24.kg адвокат бывших градоначальников Сергей Слесарев.

Отметим, что на прошлом заседании представитель потерпевшего ТНК «Дастан» заявил, что взыскание ущерба в пользу ФУГИ — неправильно. Потому что это должны сделать в пользу ТНК.

Напомним, что по эпизоду, связанному с приобретением ОАО ТНК «Дастан» изделий «И-239» по завышенной стоимости, взыскано с Албека Ибраимова в пользу Фонда по управлению государственным имуществом 21 миллион 977 тысяч 283 сома, или $470 тысяч 306.

Кроме того, был допрошен представитель Министерства образования. Он так и не смог сказать, какой именно ущерб нанесен ведомству.

Напомним, Ленинский районный суд приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145770/
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