Цифра дня. 1 тысячу 333 человека обследовали на коронавирус в Кыргызстане

В Кыргызстане на коронавирус обследовали 1 тысячу 333 человека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, все результаты отрицательные.

«В пунктах обсервации и стационарах находятся 277 человек, еще 141 — под домашним наблюдением», — отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что для проведения обсервации и возможной госпитализации подготовлены 1 тысяча 404 койко-места. Кроме того, приехавших в Кыргызстан в обсерватории обеспечивают гигиеническим пакетом: зубной пастой, щеткой, полотенцем, расческой, шампунем, мылом, влажными антибактериальными салфетками, средствами индивидуальной защиты, масками, антисептиками для рук и дезинфицирующими средствами.