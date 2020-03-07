Первое, второе и компот. Готово ли школьное питание к новому закону

Недавно родители учеников одной сельской школы, усомнившись в безопасности продуктов, отказались от бесплатных горячих обедов. Вопросы к качеству блюд возникают регулярно. С 6 марта 2020 года в Кыргызстане вступает в силу закон об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений. Пищевая продукция должна будет соответствовать требованиям техрегламентов ЕАЭС.

Не оставить на бумаге

Повар Данияр Деркембаев предвидит сложности с реализацией закона. «Техрегламент 021/2011 ЕАЭС обеспечивает безопасность производства детского питания, регулирует такие важные вопросы, как пищевая ценность и ассортимент питания, условия производства, транспортировки и хранения, требования к документированию и контролю, и имеет более 42 процедур стандарта ХАССП, которые необходимо соблюдать. Исполнить закон технически не совсем возможно», — считает он.

Нужно признать честно: структура детского школьного питания на 90 процентов не готова к изменениям, ведь она сама находится в драматичном состоянии. Данияр Деркембаев

«Технические условия школьных столовых, буфетов, раздаточных, изношенное оборудование, отсутствие инфраструктуры, логистики и другое, — перечисляет специалист проблемные моменты, — все необходимо реформировать и срочно! Необходима общенациональная программа реформирования системы школьного и дошкольного питания. В противном случае этот закон будет очередным мифом, фикцией в стопке таких же не работающих. Зачем тогда их принимать? Чтобы отчитаться перед ЕАЭС? Пыль в глаза».

По его словам, для внедрения международных стандартов необходимо соблюдать технические условия. «К примеру, перевозить хлеб в машине, в которой вчера перевозили барана, неправильно. На транспорте должна быть надпись «Хлеб», «Молоко» и так далее, как было раньше. Сегодня ни одна школьная столовая не знает, что такое технический регламент и как его внедрять. Работа в этом направлении вообще не ведется. Нет ни семинаров, ни материалов», — критикует Данияр Деркембаев работу чиновников.

Сколько стоит горячий обед

Сегодня по республике больше половины школ (а всего их 2,2 тысячи) обеспечивают горячим питанием учеников младших классов.

На одного ребенка в день из бюджета выделяется 7 сомов, в высокогорных районах — 10, в Бишкеке за счет доплаты из местного бюджета — 14.

Чем можно накормить ребенка на такую сумму? В законе от 2002 года были предусмотрены 200 граммов молока и булочка. Не всегда выпечка была свежей, а молоко заменяли обычным чаем. Позже описание столь «обильного рациона» из закона убрали. К работе по улучшению подключились доноры: Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, «Мерсико», местные органы самоуправления и в некоторых селах — родители, доплачивающие несколько сомов в день на питание своих детей.

В результате в меню появились горячие супы, каши, иногда вторые блюда, выпечка и напитки (компот, кефир).

Впрочем, рацион питания, разработанный международными организациями, тоже вызывает сомнения у Данияра Деркембаева. «В сумму уложились, а цели (здоровое питание) не достигли, углеводами заместили все, что можно. Как результат — анемичные, низкорослые дети, — подчеркивает он. — Сумму на горячие обеды давно пора увеличивать. Государство не обязано кормить детей, оно может дотировать, помогать, но это святая обязанность родителей».

Какая сумма, по расчетам повара, была бы оптимальной? 38 сомов на здоровое трехразовое питание для школьника на продленке (завтрак, обед и полдник) или 25-27 сомов на один горячий обед (первое, второе и компот). Вряд ли наши родители согласятся доплачивать такую сумму. Бесплатное школьное питание, напомню, гарантируется законодательством КР.

В ВПП ООН отмечают: меню и рецепты блюд утверждены Минздравом и Минобразования Кыргызстана и отвечают стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Без знаний к каше не допустят

Специалист по гигиене детей и подростков департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Мария Кушубакова заверяет: допуская к работе, всех поваров и ответственных сотрудников Минобразования предварительно обучают требованиям техрегламентов, знакомят с нормативной правовой базой.

«С каждой школы требуем журналы, документы. Все продукты поступают по сертификатам, подтверждающим их качество и безопасность. Министерства здравоохранения и образования совместно с ВПП ООН разработали технологические карты для школьного питания. Все повара работают строго по ним. Контроль ведут обученные ответственные лица. Наши специалисты тоже выезжают на места с проверками один раз в год», — говорит она.

Я могу гарантировать, что в учебных заведениях, работающих по техкартам, сбалансированное и безопасное питание. Там, где выдают печенье или булочку, речи о сбалансированности, конечно, нет. Мария Кушубакова

Приоритет № 1

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова с критикой Деркембаева тоже не согласна. По ее словам, партнеры оказывают содействие не только в оснащении столовых и разработке меню, но и в обучении поваров.

«Разработан огромный каталог рекомендуемых блюд для школ. Калорийность блюд подняли в 2-2,5 раза. Меню стало более сбалансированным», — отмечает Алтынай Омурбекова.

«Другой вопрос — есть школы, где нет столовой, а только буфет. Но перед нами стоит задача — переоборудовать полностью все учреждения, чтобы в них предоставлялось горячее питание с 1-го по 4-й класс. Это приоритет № 1, именно поэтому и приняли новый закон. Национальная политика в этом вопросе должна быть, и она есть», — добавляет она.